رغم خسارته أمام الجيش الاتحاد إلى الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية بكرة السلة
تأهل فريق الاتحاد إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الجمهورية لكرة السلة رغم خسارته أمام الجيش بنتيجة سبع وستين مقابل واحد وثمانين نقطة.
وكان ينبغي لفريق الجيش الفوز بفارق ست عشرة نقطة لكي يتأهل إلى الدور نصف النهائي ولكن النتيجة النهائية انتهت بفارق أربع عشرة نقطة فقط.
وتبادلت فرق المجموعة الثانية الفوز ذهاباً وإياباً وحسم فارق النقاط المتأهلين إلى الدور نصف النهائي وهما الاتحاد والوثبة ليرافقا الوحدة والجلاء المتأهلين من المجموعة الأولى.
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