كتبٌ غيّرت مجرى التاريخ.. ومؤلفاتٌ أثرت في حياة الأفراد!

برغم أن البتّ في هذا الموضوع يبدو إشكالياً وصعباً، فإن ما يجمع عليه الباحثون حول الكتب التي غيرت تاريخ البشرية، يؤكد أهم هذه المطبوعات ومنها الأمير لميكيافيلي ورأس المال لكارل ماركس ومقدمة ابن خلدون وثروة الأم لآدم سميث وأصل الأنواع لدارون والنظرية النسبية لآنشتاين.. ويضيف البعض إلى هذه القائمة كتباً أخرى مثل الجمهورية لأفلاطون و«حول الحرية» لجون ستيوارت ميل، كما يحتدم الجدل في بعض التصنيفات غير الرسمية ليستبعد كتباً ويضيف أخرى فتصل القائمة إلى أكثر من عشرين كتاباً، ومرات تضمحل وتصغر لتقتصر على ستة كتب.. لكن اللافت في هذا التصنيف هو غياب المكتبة العربية بشكل شبه كامل عن التصنيفات الغربية، ويبدو هذا طبيعياً لأن استطلاعات وبيانات من هذا النوع على الأغلب تميل إلى التراث الأوروبي والأميركي لأن القائمين عليها ينتمون إلى تلك البلدان.. فتغيب كتب عربية مهمة مثل البيان والتبيين للجاحظ والنبي لجبران خليل جبران ورسائل الغفران للمعري و«ألف ليلة وليلة» و«حي بن يقظان» و«البخلاء» للجاحظ و«رحلة ابن بطوطة» و«القانون في الطب» لابن سينا.. وغيرها كثير لا مجال لذكره الآن.. والمشكلة تكمن دائماً في أن هذه التصنيفات تتم في العصر الحاضر والحديث في الوقت الذي غاب العرب فيه عن المشاركة الفعلية في الحضارة منذ أن دخلوا عصر الانحطاط..

على صعيد الأفراد، تبدو الإشكالية أعقد لأنها تخضع في الأغلب إلى اعتبارات اقتصادية وثقافية وتتعلق بمدى توفر الكتب التي من شأنها إحداث تحول حقيقي في حياة الفرد، لكن مجرد استبيان بسيط يشمل شريحة من طلاب الجامعات بشأن الكتب التي أثرت فيهم وقلبت حياتهم أو جعلتهم يغيرون المسار والرؤى والأفكار التي يحملونها، يمكن أن تعطينا فكرة عن الاهتمامات وعما يسميه الخبراء الأمية الثقافية إذ لم يسمع الكثيرون بأهم الكتب العالمية من روايات وكتب علمية وشعرية وفكرية.. يقول «علي» طالب إعلام، إن الكتب التي أثرت في شخصيته متعددة ولا يمكن الاقتصار على كتاب واحد بالتحديد، فهو يقرأ الروايات العالمية المترجمة وقد فتحت أمامه آفاقاً في المعرفة الإنسانية والحياة الاجتماعية وطبيعة البشر الذين يمكن أن يقابلهم في الحياة، إضافة إلى المتعة الأدبية التي يشعر بها.. يضيف: «لقد قرأت روايات لإيزابيل الليندي وباولو كويلو وماركيز، وفيها عثرت على فضاءات مختلفة وجعلني هذا الأمر أتعلق بالقراءة وأحاول العثور على أهم الترجمات العالمية..». أما بالنسبة لشذا فالأمر مختلف، فهي تعتقد أن كتابة «النظرية النسبية» هو الكتاب الحاسم في حياتها ما دفعها إلى التعلق بمادة الرياضيات والفيزياء وجعلها تدخل الجامعة لتتعلم هذه الاختصاصات.. تقول: «للأسف نحن لا يصلنا معظم الكتب العالمية المهمة بل نعثر عليها بالمصادفة عبر الإنترنت أو في المكتبات العامة ولا توجد بوصلة ترشد الشباب إلى الكتب التي من المفترض أن يقرؤوها في كل مرحلة عملية من حياتهم لذلك فإن من يسعفه الحظ يعثر على الكتاب المهم ويحدث لديه التغيير الكبير المنتظر..». أما بالنسبة ل«سامر» طالب حقوق، فكان كتاب القرآن الكريم هو المنعطف الأهم في حياته وقد أحدث فيه تغيرات لم تكن لتحدث لولا قراءته بالشكل المعمق وفهمه بالشكل الكافي يقول: «القرآن الكريم فيه من الحقائق العلمية ما يدهش العقل، إضافة إلى الجانب الإيماني الذي يدفع المرء إلى تنمية قواه الروحية ويجعله قوياً يترفع عن صغائر الأمور..». الملاحظ في هذا المجال، أن اختصاصات الطلاب كانت تشير إلى نوعية الكتب التي يرونها المسؤولة عن إحداث التغيرات في حياتهم، فطلاب كلية الآداب مثلاً سيتحدثون عن أهم كتب الشعر والقصة والأساطير، أما طلاب الطب فتسلب عقولهم كتب المكتشفات العلمية وتشريح جسم الإنسان… هكذا يتحدث «أحمد» طالب أدب عربي، عن أهمية شعر المعرّي في فتح آفاق التفكير الفلسفي أمامه منذ أن كان صغيراً، أما «سناء» طالبة علم اجتماع، فتتحدث عن الكواكبي وابن خلدون وماركس.. تقول: «لم نكن نعرف الحركة الحقيقية لتاريخ البشرية وتطور المجتمعات، لكن بعد ولادة النظريات العالمية شعرت شخصياً بأنني أنظر إلى التاريخ بشكل مختلف وجديد، هناك الكثير من المفاصل لم أكن أفهم سيرورتها بالشكل الصحيح، وهذا الأمر سرى على بقية مفاهيمي بالنسبة للحياة اليومية والتواصل مع الناس، هناك قوانين لا يمكن إغفالها بغض النظر عن العامل الفردي لدى كل شخص، وهذه القوانين تفسر تطور البشرية وتجعلنا نتخيل ما حالها بعد عشرات السنين مثلاً».

استبعدنا عن العرض هنا شريحة الأفراد الذين قالوا إنهم لم يتأثروا بأي شيء يمكن الإشارة إليه ولم يختاروا دراستهم الأكاديمية بناء على هذا التأثر، فهم مشغولون بالحياة اليومية وتأمين الدخل وفرص الوظيفة في المستقبل، وعندما قلنا لهم إن لهذا الأمر دوره في خبرات الشخص وفتح الآفاق أمامه كي يحصل على فرص عمل أفضل بناء على فهمه الناضج للإدارة وأسلوب العمل والتواصل مع الفريق، قالوا إن القضية مجرد عملية «تكنوقراط» يمكن أن ندعمها بدورات الكمبيوتر واللغات الأجنبية وتعلم العمل على أحدث البرامج المتعلقة باختصاصاتنا!. هذا الموضوع يطرح السؤال المهم عن مسؤولية المؤسسات التربوية في إيصال التراث العالمي الأصيل إلى النشء الجديد بالشكل الأمثل، سواء تحدثنا عن التشجيع على القراءة وتوفير الكتب بسعر معقول وغير ذلك من التسهيلات التي تجعل الكتب المهمة تحدث المنعطف في حياة الأفراد مثلما حصل في التاريخ وفعلتها في حياة البشرية بشكل عام!.

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