حسناء أبو عرابي ..شاعرة تبحر في أجواء «عاصفة»

يسرى المصري:

تهطل الأمطار في داخلي.. أحسّ بحاجة للبكاء على صدرك..كأنما الشوق غيوم مثقلة..بحنين من المطر..أبحث عنك ..عن ضوء مضاء على نافذة.. تبدو الشاعرة حسناء أبو عرابي في ديوانها «عاصفة» الصادر عن دار النشر بيلومانيا للنشر والتوزيع – مصر غريبة وحيدة تبحث عن دفء وذكريات أضاعتها في ليلة ما وكأنها أضاعت ذاكرتها في جنون شتاء ما.. وهي تهدي كلماتها وشعرها بالقول: الإهداء إلى الأمطار والرياح.. إلى العواصف والرياح التي أنجبتني.. إلى الصواعق والمواقف.. إلى المواسم المتغيرة.. إلى الطقوس المتقلبة.. إلى الهدوء الصاخب الذي سكنني.. إلى قلبي.. إلى كل قلب يتسكع متسولاً على أرصفة الحياة … كلمات شاعرية تنمّ عن إحساس مرهف وعواطف جياشة وحزن دفين وغضب من الذكريات القاسية حيث تغفو الذاكرة هنيهة فتطفو على الصقيع عينان.. وتنادي شاعرتنا في قصيدة «إغفاءة في الثلج المطلق» على ذاك الوجه القريب البعيد:«عمري أضحى غربة انتظار في سماء غيابك .. حبك طوقني ورحيلك يفترسني ..» ونصعد مع الشاعرة حسناء في قاطرة الشعر الذي يتدفق من قلب تحمل فيه أعباء الحزن والوحدة والغياب.. ونقف معها لنستظل تحت ظل قصيدة «مابين ذاكرة وقلب» تقول الشاعرة:«أنثر بعض الورود على الماضي.. وشراع الليل يحملني إلى موج من الغربة.. رعشة على الجفون عارية .. وعبرة ترتجف في عيني.. قد تزهر الأحزان حنيناً في ذكرى الهوى فتحملني السنين إليك… قد ندمن الحكايا يوماً كي نستريح من الألم.. وقد تصبح الحروف جثثاً مغطاة برذاذ المطر.. فأشكو عما بنفسي لنفسي فتنكرني.. ويضيق بي جسدي.. وأنحني من أجل كل شيء.. وأنحني من أجل لا شيء». وتتابع حسناء رحلتها وحين تتعب من السفر تبدأ بكتابة الرسائل، وتتوالى الرسائل يحملها مركب الشعر الى ضفة ما وإلى وجه ما وإلى جهة ما تبدأ الرسالة الأولى «سيدي.. يا سيد الغموض .. يامن أحببتك من دون أن تراني ..أشتاق اليك.. وأفكر بك كلما خلوت الى نفسي.. في المساء».. وتتوالى الرسائل الثانية فالثالثة حتى الرمق الأخير، ففي الرسالة الثانية عشرة تفتح حسناء جرحها على مصراعيه وتهدر عاصفتها:«ربما ذات يوم.. سأعجز عن تذكر حروف اسمك.. سأدمن الخريف وأنسى.. لون الشجر في عينيك.. ربما ذات يوم.. لن تكون سراً بين ضلوعي.. لن تكون حاضراً في وشوشاتي .. ولن أنتظر صوتك يتدفق كالفرح من هاتفي.. ربما ذات يوم سيحدث كل هذا ..».

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