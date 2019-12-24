يوجال: ممارسات تركيا تجاه سورية مناقضة للقوانين الدولية

ندد وزير السياحة التركي الأسبق بهاء الدين يوجال بسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تجاه سورية، مؤكداً أنّ ممارساته تجاهها تتناقض مع القوانين الدولية وحسن الجوار.

ودعا يوجال في تصريح له اليوم سلطات النظام التركي إلى التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية بشكل مباشر و أن تعي جيداً أنّ حلّ مشكلات تركيا في سورية يجب أن يكون بالاتفاق مع الدولة السورية صاحبة الأرض، مبيناً أنّ ما يسعى إليه أردوغان هو حلقة من حلقات استهداف المنطقة.

ولفت يوجال إلى أنّ سورية لم تقم بأيّ عمل عدائي ضد تركيا على الرغم من دعم النظام التركي لكل المجموعات الإرهابية المسلحة، مبيناً أنّ ممارسات النظام التركي تتناقض مع القوانين والأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار.

وكان وزير الخارجية التركي الأسبق مراد كارا يالتشين أكد في حديث تلفزيوني في وقت سابق اليوم أنّ الاتفاق والتفاهم مع سورية ضرورة ملحة وعاجلة لمعالجة جميع المشكلات التي تعاني منها تركيا، مشيراً إلى أن أردوغان مصر على عدم الالتزام بتعهداته فيما يخص الوضع في سورية وهو ما يؤدي لتفاقم الأزمة هناك مع استمرار تدخله المباشر وغير المباشر وتقديم كل أنواع الدعم للمجموعات الإرهابية.

طباعة