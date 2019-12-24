شخصيات عراقية: القوات الأميركية تعيدُ إنتاج “داعش” في العراق
كشفت أوساط نيابية وسياسية عراقية عن قيام القوات الأميركية بدفع عصابات تنظيم داعش الإرهابي إلى القيام بعمليات إرهابية مستغلةً انشغال القوات العراقية بالسيطرة على أوضاع التظاهرات الاحتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات.
وأوضح النائب محمد الصيهود النائب عن كتلة دولة القانون أنّ القوات الأميركية قامت بدعم تحركات التنظيم الإرهابي بالتزامن مع انتشار القوات العراقية لحماية المتظاهرين مستهدفة العملية السياسية برمتها في العراق.
وأكد الصيهود أنّ الأميركيين قاموا بدعم تحركات التنظيم الإرهابي الأخيرة في محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار ليتمكنوا من السيطرة على العراق بعد أن أخفقوا في تحقيق ذلك طوال السنوات الماضية.
بدوره أكد المحلل السياسي العراقي مؤيد العلي أنّ أميركا تمارس الضغط عن طريق عصابات داعش الإرهابية عبر تقديم الدعم لها لتنفيذ عمليات إرهابية في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى.
وقال العلي لمراسلة سانا في بغداد: إنّ الأميركيين يحتلون أجزاء كبيرة من الجزيرة الممتدة بين الحضر ومحافظة الأنبار والمناطق الغربية ويدعمون عناصر التنظيم الإرهابي لتنفيذ جرائمه في تلك المناطق.
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