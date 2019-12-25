البصيرة مدينة أثرية مهمة في وادي الفرات، تقع على الضفة اليمنى لنهر الخابور عند التقائه بنهر الفرات، وتقوم البلدة الحالية فوق تل أثري يعلو 12 م عن السهل الفيضي المجاور، وهي تبعد 40 كم جنوب شرق مدينة دير الزور، وترتفع عن سطح البحر 200 م. اسمها اللاتيني القديم «كركسيوم»، وتعني الحصن الدائري وحولت إلى قرقيسيا في العصور الإسلامية، وقد كانت قصبة الخابور التي لا تنافس فهي قاعدته ونقطة التقائه بالفرات ما جعلها تشكل ميناءً مهماً يلفت نظر كل الدول التي عايشت المنطقة منذ أقدم العصور، وقد عرفت «قرقيسيا» شعوباً وقبائل عديدة إلا أن المتعارف عليه منذ حوالي القرن الرابع قبل الميلاد أنهم ينتمون إلى الجنس العربي كما يذكر الباحث الفرنسي الشهير «رينيه دوسو».

تمتد المنطقة الأثرية حتى نهر «الخابور» الذي يلتقي «بالفرات»، وقد هدم «الخابور» جزءاً كبيراً من المدينة وظلت بعض الأبنية الأثرية حتى وقت قريب قائمة في الموقع وخاصة المعسكر الذي تقدر أبعاده من 40-50 متراً، وله سور وأبراج وجدران مشيدة بالحجارة والقرميد الشبيه بالقرميد البيزنطي، إلا أن حشوته سميكة، وجد فيها الكثير من الفخار الإسلامي.

أما الأبنية الموجودة في «قرقيسيا» فهي أقرب إلى الفن الآشوري من حيث الشكل الهندسي ومواد البناء، على الرغم من أن البعثة الألمانية التي قامت بمسح أثري على «الخابور» وجدت في «قرقيسيا» قطعاً قليلة من الفخار البابلي، وهذا يدل في رأي الباحثين على أن المدينة كانت مزدهرة في العصر البابلي ووافرة الثروة وكثيرة السكان.

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