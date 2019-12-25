«استعادة لأفلام المخرج محمد ملص» غداً

تقيم جمعية العاديات في طرطوس بالتعاون مع إدارة مقهى «الست» غداً عند الساعة الخامسة عصراً فعالية سينمائية بعنوان «استعادة لأفلام المخرج محمد ملص»، وتتضمن الفعالية عروضاً سينمائية، بحضور المخرج محمد ملص، يرافقها معرض فني تشكيلي ونحتي يشارك فيه عشرة فنانين معروفين على مستوى الوطن العربي، وهم: «غسان جديد، عدنان حميدة، محمد هدلا، سليم شاهين، سامر إسماعيل، محمد خليل، صالح الخضر، قيس سلمان، علاء محمد، يامن يوسف، ربى الكنج»، وتستمر الفعالية خمسة أيام.

يشار إلى أن العروض السينمائية تبدأ يومياً عند الساعة السابعة والربع مساءً، حيث يعرض في اليوم الأول فيلم «نور وظلال» عن الرائد السينمائي نزيه الشهبندر، ويعرض يوم الجمعة فيلما «مدرس» و«حلب مقامات المسرة»، ويعرض يوم السبت فيلم «باب المقام»، وفي اليوم الرابع يعرض فيلم «الليل»، وتختتم الفعالية عروضها يوم الإثنين القادم بفيلم «لنفتح أبواب السينما» عن سينما محمد ملص للمخرج اللبناني نزار عنداري.

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