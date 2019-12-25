أديل تفاجئ جمهورها في الكريسماس

نشرت المغنية البريطانية أديل صوراً لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» أثناء الاحتفال بأعياد الكريسماس، بعد خسارتها 20 كيلو غراماً من وزنها.

وظهرت المغنية أديل التي تبلغ من العمر 31 عاماً، بفستان أسود طويل مع بابا نويل تستعرض به رشاقتها، وسرعان ما انتشرت الصور وتداولها محبوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر انخفاض الوزن لديها بشكل ملحوظ ما أثار إعجابهم كثيراً، وجاءت التعليقات من جمهورها: «تشبهين الملكة»، وآخرون: «أنت رائعة».

وتأتي تلك الخطوة بعد مرور فترة قصيرة على انتهاء أديل من إجراءات طلاقها من زوجها السابق سيمون كونكي، الذي انفصلت عنه في نيسان الماضي.

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