صفاء سلطان تتصدى لمشروع غنائي جديد

تتحضر الفنانة صفاء سلطان للبدء في مشروع غنائي جديد يجمعها مع شقيقها سلطان سلطان في ثاني عمل غنائي مشترك بينهما بعد غناء شارة مسلسل «وهم» عام 2018.

ووفقاً لموقع «الفن»، فإن الأغنية مخصصة لدمشق، وهي من كلمات وألحان خالد حيدر، وسيتم تسجيلها في استديوهات جوزيف في دمشق، بينما سيتولى إخراج الكليب المخرج وائل بيرقدار بمشاركة الفنانة صفاء وشقيقها سلطان وابنة شقيقها الصغيرة التي تحمل اسمها.

وتعد هذه الأغنية الرابعة للفنانة صفاء بعد ثلاث أغنيات قدمتها في أوقات سابقة، هي: «ما هو عاشق» و«أنا القدس» و«سورية العز».

على الصعيد المهني، تشارك الفنانة سلطان في بطولة عملين: الأول «سوق النسوان» مع المخرج مؤمن الملا، والثاني «حرملك 2» مع المخرج تامر إسحق، كما تشارك في مسلسل «ببساطة٢» مع الفنان باسم ياخور، حيث تجسّد فيه شخصيات مختلفة، بينما انتهت مؤخراً من تصوير مسلسل «رياح السموم» المقرّر عرضه في شهر رمضان 2020، إضافة إلى فيلم «درب السماء» الذي يُعدّ أول أعمالها السّينمائيّة ولم يتم طرحه في دور العرض حتى الآن، لكنّه عُرض مؤخراً في مهرجان الإسكندرية السينمائي، ونال جائزة أفضل ممثل وأفضل سيناريو، وشارك في بطولته كل من الفنانين: أيمن زيدان، نور علي، حسين عباس، حسن دوبا، نورا يوسف، وهو من تأليف جود سعيد ورامي كوسا، وإخراج جود سعيد.

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