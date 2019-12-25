شارع الثقافة

مسرحية «التحفة» على مسرح القباني

تقدم مديرية المسارح والموسيقا عند الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة القادم على خشبة مسرح القباني مسرحية الأطفال «التحفة»، تأليف أحمد كنسة وإخراج جمال نصار وتمثيل: باسل الرفاعي، مأمون الفرخ، موفق الأحمد، غسان الدبس، بسام ناصر، سليمان قطان، علي قاسم، رضوان النوري، رامي الأحمد.

«سلطان زمانو» غداً على خشبة مسرح الخيام

تقدم فرقة «مسرح سورية» عند الساعة الثامنة والنصف من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت العرض المسرحي الكوميدي الاجتماعي «سلطان زمانو» على خشبة مسرح الخيام، وهو من تأليف سعيد الحناوي وبطولة وإخراج محمد خير جراح، وتمثيل: أريج خضور، محمد سويد، سمير الشماط، رشا رستم، أحمد حجازي، فادي الحموي، بالاشتراك مع فرقة جلنار للرقص الشعبي بقيادة علي حمدان.

«حكاية ومسرح» ورشة عمل للأطفال

تقيم مديرية المسارح والموسيقا- مسرح الطفل والعرائس، يوم الثلاثاء القادم من الساعة 11 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً على مسرح الحمراء ورشة عمل للأطفال بعنوان «حكاية ومسرح» بإشراف الفنانة ريم محمد.

احتفالية «أخضر» في ثقافي المزة

يقيم مركز ثقافي المزة بالتعاون مع مبادرة الصانعات الخضراء غداً عند الساعة الرابعة مساء احتفالية بعنوان «أخضر»، وذلك بمناسبة عيد الشجرة، ويرافق الاحتفالية معرض فني (رسم وتصوير) عن البيئة.

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