كنز ثمين في سرداب مبنى قديم!

اكتشف عمال البناء في سرداب مبنى قديم في مدينة «كراكوف» البولندية، 10 آلاف قطعة نقدية تقدر قيمتها بـ 400 ألف جنيه استرليني.

وتُفيد صحيفة الـ«Daily Mail»، بأن عمال البناء كانوا يعملون على ترميم وصيانة المبنى الذي كان قبل 200 سنة يعود إلى الرهبان، وقد عثروا في سرداب المبنى على أكياس مهترئة من الكتان تحتوي على قطع معدنية نحاسية سُكّت في عهد الملك البولندي ستانيسلاف أوغوستو بونياتوفسكي، الذي حكم في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر.

ووفقاً لتقديرات الخبراء، كل قطعة من هذه القطع النحاسية تساوي 40 جنيهاً استرلينياً. وقد سلم العمال هذا الكنز إلى ممثلي متحف الآثار في كراكوف، الذين يحاولون معرفة سبب وجود الأكياس في السرداب.

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