مصادرة 8 أطنان من الأحطاب المقطوعة والمنقولة من دون ترخيص

مصطفى برو

أكد رئيس دائرة الحراج في زراعة طرطوس المهندس حسن ناصيف أنه تم تنظيم 355 ضبطاً هذا العام بمخالفات قطع الأشجار والحرق والكسر والتشويه وصودرت كمية 8 أطنان من الأحطاب المقطوعة والمنقولة من دون ترخيص، منها 2 طن حطب صناعي و6 أطنان حطب وقيد وهي حالياً قيد البيع أصولاً، كما صدر 70 قرار نزع اليد عن أملاك الدولة المعتدى عليها في المناطق الحراجية وهي قيد التنفيذ حالياً.

وأشار ناصيف إلى أنّ فرق التربية والتنمية التابعة لدائرة الحراج في المديرية باشرت بقطع الأشجار المحترقة خلال الأشهر الماضية وغير القابلة للتجدد تمهيداً لإعادة تشجير المساحات المحترقة ولبيع هذه الأشجار كحطب للتدفئة، مبيناً أن المساحة الحراجية المحترقة خلال العام الحالي بلغت نحو 970 دونماً نتجت عن 94 حريقاً حراجياً، إضافة إلى حدوث 470 حريقاً زراعياً ورصد للمساحات الحراجية المحترقة 60 ألف غرسة من أنواع الصنوبر الثمري والغار والكينا، إضافة إلى خطة التحريج لهذا الموسم والبالغة نحو 65 هكتاراً رصد لها 48547 غرسة حراجية من أنواع الغار والكينا والصنوبر الثمري والخرنوب والأرز وقد شجر منها حتى 20 من الشهر الفائت مساحة 1.74هكتار بعدد 1570 غرسة.

وأضاف ناصيف: خلال موسم 2019-2020 أنتجت المشاتل الزراعية التابعة لمديرية زراعة طرطوس 315251 غرسة من أنواع الشوح والأرز والعفص والكستنا والغار والكينا والصنوبر الثمري والسرو والكازورينا والليغستروم السياجي والفيكوس والآس والخرنوب وإكليل الجبل، وتباع الغرسة الواحدة للمواطنين بسعر رمزي 72 ليرة باستثناء غرسة الكستناء التي تباع بسعر 165ليرة، وبالنسبة لخطة الموسم القادم تستهدف دائرة الحراج إنتاج نصف مليون غرسة من الصنوبر الحلبي والثمري والسرو والكازورينا والكستنا والغار والخرنوب والكينا والعفص والفيكوس والروبينيا والهاي بيسكوس.

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