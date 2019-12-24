ضبط دقيق تمويني معد للتهريب وضبوط تموينية جديدة في أسواق ديرالزور

مالك الجاسم

تتابع دوريات حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بديرالزور جولاتها على أسواق المدينة والريف .

وخلال حديثه لصحيفة “تشرين” أكد بسام الهزاع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن دوريات المديرية تمكنت وبالتنسيق والمتابعة مع إحدى الجهات المعنية في مدينة الميادين من ضبط كمية / ١٨ / كيس دقيق تمويني زنة كل كيس ( ٥٠ ) كيلو غرام ، وتمت مصادرتها وتسليمها للمخابز الآلية في الميادين.

وتبين أنّ مصدر الدقيق أحد المخابز الخاصة بمنطقة الميادين، وعلى إثر ذلك تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق الحائزين وصاحب المخبز وإحالتهم للقضاء المختص وحجز الآلية التي نقلت الدقيق.

يذكر أنّ مديرية التجارة الداخلية بدير الزور قد نظمت باليوم نفسه ثمانية ضبوط تموينية بمخالفات الاتجار بالخبز التمويني وبيعه بسعر أعلى من السعر المحدد له ، وعدم إبراز فواتير نظامية ، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة الدقيق التمويني والتصرف والاتجار به.

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