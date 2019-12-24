غرس 205 هكتارات أشجار حراجية

سهى الحناوي

غرست مديرية زراعة السويداء 205 هكتارات بالأشجار الحراجية في قرية حبران على طريق صلخد.

وأشار مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في السويداء- أيهم حامد أن الغراس من أصناف متنوعة مثل ( السنديان ، الصنوبر ، السرو ، الكينا واللوز المر) ضمن خطة مديرية الزراعة في الموسم الحالي لزراعة الأشجار الحراجية والبالغة 205 هكتارات، لزراعة اكثر من 300 ألف غرسة موزعة في كل من مواقع (طريق دفن ، القريا ، الكارس ، الحريسة وحبران) .

بدوره رئيس قسم الحراج في مديرية زراعة السويداء – أنس أبو فخر قال: تتوفر لدى الدائرة 327 ألف غرسة حالياً من مختلف الأنواع الحراجية بغية العمل على بيع ما يلزم منها وفق الأسعار المعتمدة والتوزيع مجانا لتلبية احتياجات المشافي والمعابد والمدافن ومديرية التربية، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك ثروة حراجية تبلغ 11407 هكتارات موزعة على مواقع المحافظة الحراجية، منها 3376 هكتاراً غابات طبيعية والباقي غابات اصطناعية وحوالي 4000 هكتار حراجاً خاصة.

طباعة