مجلس النواب العراقي يوافق على قانون جديد للانتخابات

وافق مجلس النواب العراقي اليوم على قانون جديد للانتخابات التشريعية في البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر نيابي عراقي قوله: إنّ البرلمان صوت في جلسته ال24 من الفصل التشريعي الأول على قانون انتخابات مجلس النواب، وأضاف المصدر أنّ القانون يشمل 50 مادة تم التصويت عليها بشكل فردي مع مراعاة التسلسل مشيرا إلى إلغاء بعض الفقرات أثناء التصويت.

يذكر أنّ خلافاً بين الكتل النيابية كان يتمحور حول المادتين 15 و16 اللتين تتعلقان بتوزيع الدوائر الانتخابية في كل محافظة وعددها وكيفية احتساب أصوات الناخبين وآليات الفوز والخسارة.

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