جهانغيري: مخططات واشنطن لاستهداف الاقتصاد الإيراني باءت بالفشل

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أنّ مخططات الولايات المتحدة الرامية لإلحاق الأذى بالاقتصاد الإيراني باءت بالفشل ما يعكس قوته وإمكانياته العالية.

وقال جهانغيري في كلمة له اليوم خلال اجتماع مجلس أمناء المراكز الثقافية الإيرانية: إن الاقتصاد الإيراني صامد رغم كل العراقيل والعداء الأميركي وذلك وسط انخفاض العائدات النفطية، منوهاً بصمود الشعب الإيراني وجهود المسؤولين الإيرانيين في المجال الاقتصادي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني وصف مؤخراً طريق العقوبات ضد بلاده بأنه طريق مسدود ويضر بالجميع، مشيراً إلى أنّ سياسة الضغوط التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد إيران مصيرها الفشل.

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