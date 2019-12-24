استشهاد طفل يمني وإصابة آخر بقصف للعدوان السعودي في الجوف
استشهد طفل يمني وأصيب آخر اليوم إثر قصف لمرتزقة العدوان السعودي استهدف محافظة الجوف.
ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر في المحافظة قوله: إن طفلاً يمنياً استشهد وأصيب آخر إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مديرية المصلوب.
وتأتي هذه الجريمة في سياق جرائم العدوان بحق المواطنين اليمنيين على مدى خمسة أعوام من العدوان وسط صمت دولي وأممي عن الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين.
وكان يمني استشهد وأصيب آخر “أمس” بنيران قوات النظام السعودي في محافظة صعدة الحدودية.
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