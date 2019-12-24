التجاري السوري: رفع سقف السحب إلى 70 ألف ليرة

أعلن المصرف التجاري عن رفع سقف السحب عبر صرافاته الآلية ليصبح 70 ألف ليرة في العملية الواحدة بدلاً من 35 ألف ليرة لكل الموطنين رواتبهم ومعاشاتهم لدى المصرف.

وأشار مدير عام المصرف الدكتور علي يوسف في تصريح لمندوب سانا إلى أن رفع سقف السحب في العملية الواحدة يأتي في إطار سعي المصرف لتحسين خدمة السحب النقدي وتوفير الوقت وتلبية طلبات أكبر عدد من المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

ولفت يوسف إلى أن بإمكان الموطنين رواتبهم لدى المصرف وفروعه التقدم بطلب لرفع سقف السحب الأسبوعي المحدد لبطاقاتهم كي يتمكنوا من سحب 70 ألف ليرة سورية في عملية السحب الواحدة.

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