بوتين: القوات الروسية لعبت دوراً مهماً بالحرب على الإرهاب في سورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية لعبت دوراً مهما في دعم جهود الجيش العربي السوري في الحرب على الإرهاب في سورية.

وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية وتم خلال هذه الفترة تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر فادحة.

وقال بوتين في اجتماع موسع مع كادر وزارة الدفاع الروسية في موسكو اليوم: إنّ مجموعة القوات الجوية الروسية والسفن الحربية وغواصات الأسطول الروسي المتمركزة في مطار حميميم والقاعدة البحرية في طرطوس تعتبر ضمانة لتحقيق الأمن والاستقرار.

بدوره أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أن القوات الجوية الروسية في سورية تواصل في الوقت الحاضر تنفيذ طلعات جوية لمساندة الجيش العربي السوري في مكافحة فلول المجموعات الإرهابية، لافتاً إلى التصدي لعشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية على المواقع العسكرية الروسية في سورية خلال العام الحالي.

وأوضح شويغو أنّ الحكومة السورية وبمساندة “نشطة” من الجنود الروس تنفذ برنامجاً ضخماً لإعادة الحياة إلى طبيعتها وعودة المهجرين في البلاد وقد عاد منذ العام 2015 نحو مليوني مهجر ونازح داخلياً إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

وبيّن شويغو أنّ منظومات الدفاع الجوي السورية أكثر فاعلية من منظومات “باتريوت”، مشيراً إلى أنّ منظومات الدفاع الجوي السورية أفشلت منذ العام 2015 عشرات الغارات الجوية المعادية وأسقطت مئات الصواريخ والقذائف الموجهة جويا والطائرات المسيرة.

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