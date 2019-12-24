كالامارد تحذر من الإفلات من العقاب في قضية مقتل خاشقجي

تشرين ـ رصد:

تعقيباً على إصدار النظام السعودي أحكام إعدام في قضية مقتل جمال خاشقجي، حذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد من إفلات المجرمين من العقاب.

ووفقاً لموقع قناة “روسيا اليوم” الالكتروني, رأت كالامارد في سلسلة تغريدات على حسابها في “تويتر”, أن الإفلات من العقاب في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يكشف عن القمع السياسي والفساد وإساءة استخدام السلطة وحتى ما وصفته بالتواطؤ الدولي.

وانتقدت كالامارد عقد جلسات الاستماع في المحكمة خلف أبواب مغلقة, من دون عقد محكمة بالكاميرات بموجب القانون الدولي في مثل هذه القضايا بالذات.

ولفتت مقررة الأمم المتحدة إلى أنه بموجب القانون الدولي، فإن مقتل خاشقجي هو بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء، يتحمل النظام السعودي المسؤولية عنه، مضيفة أن المحكمة لم تنظر في أي وقت في مسؤولية النظام.

وذكرت كالامارد أيضاً أن 18 من المسؤولين السعوديين في قنصلية بلادهم في اسطنبول قاموا لأكثر من 10 أيام بتنظيف “مسرح الجريمة”، واصفة ذلك بأنه عائق أمام العدالة وانتهاك لبروتوكول مينيسوتا الخاص بالتحقيق في أعمال الإعدام التعسفي.

وأشارت المقررة الأممية إلى أن إعدام خاشقجي تطلب إجراء تحقيق في سلسلة القيادة لتحديد المدبرين، وكذلك أولئك الذين حرضوا أو سمحوا أو غضوا الطرف عن عملية القتل، مثل ولي العهد، وهذا لم يتم التحقيق فيه.

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