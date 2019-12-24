العقاري والتجاري: تغذية الصرافات طيلة أيام الأعياد

أعلن المصرفان العقاري والتجاري السوري استمرارهما بتغذية الصرافات الجدارية والتابعة لفروعهما بكل المحافظات ووجودها بالخدمة خلال أيام العطلة بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأشار التجاري السوري في بيان له إلى أن الفرق المكلفة في الفروع ستعيد تغذية الصرافات وتتابع عملها خلال العطلة، لافتاً إلى قيام مديريتي الشؤون التقنية والدفع الإلكتروني في المصرف بتكليف مناوبين لمتابعة عمل الصرافات.

كما كلف المصرف مديري الفروع وعلى مسؤوليتهم المباشرة متابعة تغذية الصرافات والتأكد من تغذيتها وعدم خروجها عن الخدمة طيلة أيام العطلة.

وبين المصرف أن الفروع المناوبة بالمحافظات ستواصل استقبال إيداعات الدفعات النقدية لحسابات القطاع العام من قبل المعتمدين “العاملين أو أمناء الصناديق المبلغ عن أسمائهم بكتب رسمية للفرع صاحب الحساب” بدون عمولة، مبيناً أنه سيتم تحديد مدة فتح الصندوق من الساعة 30ر9 صباحاً وحتى الساعة الـ 1 ظهراً على أن يغلق الصندوق في الساعة 30ر12 ظهراً ليتم الجرد أصولاً.

وفي بيان مماثل أكد المصرف العقاري أن كل فروعه تتابع عمل الصرافات بشكل يومي وتغذيتها وتشغيلها بالشكل الأمثل طيلة أيام عطلة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، مشيراً إلى أن دوائر التقانة والمهندسين المشرفين وعمال التغذية في جميع صالات العقاري جاهزون لضمان تغذية الصرافات يومياً ووجودها بالخدمة.

وكان مجلس الوزراء أقر عطلة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 25و26 كانون الأول 2019 ويومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 1و2 كانون الثاني 2020.

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