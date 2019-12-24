البطريرك يونان يدعو لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على السوريين

جدد بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان دعوته إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وطالب البطريرك يونان في رسالة عيد الميلاد التي وجهها اليوم بوقف التدخلات الخارجية في شؤون سورية والتي تهدف إلى تنفيذ مخططات استعمارية مشدداً على ضرورة تعاضد وتكاتف جميع السوريين والعمل لإعادة بناء الوطن “حجراً وبشراً”.

كما دعا البطريرك يونان المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين وأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها لتطبيق القرارات الدولية لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

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