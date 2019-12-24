آخر تحديث: 2019-12-24 15:49:59
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بيان فيادة الجيش: عملية مكافحة الإرهاب مستمرة إلى أن يستكمل الجيش العربي السوري تطهير جميع المناطق المحتلة من قبل الإرهابيين والعملاء مهما كانت مسمياتهم وأينما تواجدوا وأن يرفرف علم الجمهورية العربية السورية على كامل جغرافيتها إيذاناً بالنصر التام والناجز على الإرهاب ورعاته وداعميه
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بيان قيادة الجيش: القوات المسلحة تصر على إتمام تطهير محافظة إدلب من رجس الإرهاب ورعاته وتجدد في الوقت نفسه حرصها على حياة جميع المواطنين المدنيين العزل وتدعوهم إلى الابتعاد عن مناطق انتشار المسلحين والمسارعة للخروج إلى مناطق تواجد وحدات الجيش العربي السوري القادمة لحمايتهم وتحريرهم من سيطرة الإرهاب المسلح بمختلف مسمياته وأشكاله
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كاميرا “سانا” ترصد قتلى الإرهابيين وعرباتهم المدمرة في بلدة التح

التصنيفات: آخر الأخبار,رصد,سياسة

رصدت كاميرا “سانا” قتلى الإرهابيين وعرباتهم المدمرة في بلدة التح بريف إدلب الجنوبي الشرقي التي طهرتها وحدات الجيش من الإرهاب وفيما يلي عدداً من الصور:

تصوير: عيسى حمود

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التصنيفات: آخر الأخبار,رصد,سياسة

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