عشرات الفعاليات التجارية تنضم لمبادرة “زكاتك خفض أسعارك”

انضمت عشرات الفعاليات التجارية في محافظتي درعا والحسكة لمبادرة وزارة الأوقاف “الدين أخلاق .. زكاتك خفض أسعارك” التي أطلقت منذ أيام في كل المحافظات.

ودعا عدد من المواطنين كل الفعاليات التجارية للانضمام إلى المبادرة ومراعاة الظروف الصعبة التي تواجهها سورية في الفترة الحالية بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والحصار الاقتصادي مؤكدين أهمية تضافر جهود المؤسسات العامة والخاصة للحد من ارتفاع الأسعار وخاصة المواد الأساسية.

ففي درعا أكد المواطن محمد كيوان أن فكرة المبادرة جيدة وتشجع أرباب الأسر على شراء مستلزماتهم اليومية وخاصة من المواد الغذائية بشرط أن تكون التخفيضات حقيقية.

رياض العمري صاحب سوبر ماركت السبيل بمدينة درعا بين أن محله شارك بمبادرة وزارة الاوقاف ويبيع حالياً مواد الأرز والمحارم ومسحوق الغسيل والبيض والسمون واللبن بسعر التكلفة.

وأشارت المواطنة خلود العقلة إلى أن الأسعار ضمن المكتبات مقبولة فيما يخص المستلزمات المدرسية من قرطاسية وحقائب وغيرها داعية إلى مشاركة كل الفعاليات التجارية بالمبادرة ولا سيما أن المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار ويصعب عليه تأمين متطلبات أسرته، فيما قالت المواطنة نور الهدى العاسمي “لمسنا تخفيضات جيدة على المواد الغذائية في المحال التي شاركت بمبادرة وزارة الأوقاف” مشيرة إلى أن الفعاليات التي شاركت بالمبادرة تشهد إقبالاً كبيراً وخاصة من ذوي الدخل المحدود.

عبد الملك الرفاعي صاحب محل ألبسة بحي السبيل بمدينة درعا قال: نشارك بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف ونبيع بسعر التكلفة وخاصة الملابس الشتوية التي يتزايد عليها الطلب في مثل هذه الأيام من السنة، مبيناً أن المحل نشر على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركته بالمبادرة لإعلام أكبر عدد ممكن من المواطنين.

محمد البرماوي صاحب مكتبة دعا كل التجار ليكونوا يداً بيد مع المواطن في محاربة الجشع، مؤكداً أن لديه الآن تخفيضاً شاملاً على كل المواد بنسبة 15 بالمئة.

مدير أوقاف درعا أحمد الصيادي قال إن مبادرة وزارة الأوقاف تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن السوري جراء الإجراءات القسرية المفروضة على سورية وانطلاقاً من واجب الوزارة الديني والأخلاقي حيث تم التواصل مع الفعاليات التجارية في درعا للمشاركة في المبادرة والمساهمة في خفض الأسعار.

وفي الحسكة وتلبية لمبادرة (الدين أخلاق .. زكاتك خفض أسعارك) انضم عدد من الفعاليات التجارية في أسواق المدينة للمبادرة بهدف التخفيف من الأعباء المادية على المواطنين ومواجهة الغلاء.

وخلال جولة في أسواق مدينة الحسكة رصد مراسل سانا عدداً من المحال التجارية علقت لوحة تبين انضمامها إلى هذه المبادرة ويؤكد الشاب خالد الحمادة صاحب محل ألبسة تخفيض الأسعار بنسبة بلغت 20 بالمئة فيما اعتبر الشقيقان محمد وأحمد الأسود اللذان يملكان ورشة خياطة ملابس أن مبادرة تخفيض الأسعار إيجابية وأنهما قاما بتخفيض الأسعار بنسبة 20 بالمئة على عمليات إصلاح الملابس وتفصيلها وأعربا عن أملهما في أن تنضم جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية إلى هذه المبادرة لأنها خطوة باتجاه تعزيز المحبة والتآخي والشعور بالآخرين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

عدد من الأطباء في اختصاصات الجراحة والعينية وأمراض الأطفال أعلنوا انضمامهم إلى هذه المبادرة وتخفيض أجور المعاينة إلى النصف.

مدير أوقاف الحسكة المهندس منصور حسن بين أن المبادرة تظهر روح التلاحم الشعبي في مواجهة موجة غلاء الأسعار وإظهار روح الأخوة في المجتمع السوري مشيراً إلى أن المديرية اتخذت إجراءات لحث أصحاب الفعاليات التجارية للانضمام إلى المبادرة وذلك من خلال العاملين وأرباب الشعائر الدينية من خطباء وأئمة مساجد.

وأطلقت وزارة الأوقاف قبل أيام مبادرة لمواجهة غلاء الأسعار بهدف تكريس القيم الأخلاقية المستمدة من التعاليم الدينية التي تضمن مكافحة الفساد وصلاح المجتمع حيث انضمت العديد من الفعاليات الاقتصادية والمحال التجارية والتجار في أكثر من محافظة للمبادرة وقامت ببيع عدد من المواد الأساسية بسعر التكلفة.

سانا: قاسم المقداد – جوان الحزام

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