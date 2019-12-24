تحية وفاء في أربعين الفنان الراحل علي السرميني

ميسون شباني:

ودّع مرسمه .. ودّع لوحاته .. وعزف بريشته مقامات الشرق القديم ولونّها بألوان الطريق العتيق بين دمشق وحلب، وبقيت أسراره مخبأة بين ريشته وصحفة ألوانه ،وكتب عبر مسيرته الفنية (1943-2019 ) سفراً جديداً في المدرسة التعبيرية.

كلمات ملؤها الشجن استذكرها محبو الفقيد الراحل د. علي السرميني في الحفل التأبيني الذي أقيم في مكتبة الأسد الوطنية بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيله بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية والفنية، وأقيم على هامش الحفل معرض فني تحية لروحه من أساتذة كلية الفنون وطلابه ،المعرض الذي شارك فيه 36 فناناً تشكيلياً استوحت مضامينها من الفنان الراحل إلى جانب مجموعة من لوحاته ،وامتازت بتنوعها بين التشكيل المائي والتكوين الفني التعبيري.

عرض خلال الحفل فيلم وثائقي عن حياة الدكتور علي السرميني حمل عنوان (الأيقونة ) واستعرض عبره أبرز المحطات الفنية بدءأ من معرضه الأول الذي أقامه عام 1963 ، وكيف تتلمذ على أيدي الفنانين الرائدين غالب سالم وفاتح المدرس بعد أن نجح في منحة دراسية لدراسة الفنون الجميلة بدمشق وانتقاله بعدها للدراسة في كلية الفنون الجميلة في دمشق وتخرجه منها من بدرجة امتياز، وتعيينه معيداً فيها وتدرجه في المناصب من عضو في الهيئة التأسيسية في قسم التصوير إلى منصب وكيلها ومن ثم تعيينه كعميد للكلية ما بين عامي 1993 و2000، وركز الفيلم على أبرز ماقدمه في تلك المرحلة هو تأسيس نقابة الفنون الجميلة إضافة إلى انتخابه ممثلاً عن فناني حلب عام 1967 ،ومن ثم عضو في مجلس إدارة النقابة في سورية لمدة ثلاث سنوات.

وتطرق الفيلم إلى تفرده برسمه على حطام طائرات العدو الإسرائيلي (الفانتوم) التي أسقطتها الدفاعات الجوية السورية في حرب تشرين التحريرية عام 1973 ،وكيف رسم مدينة القنيطرة بلوحات تفيض بالأحاسيس الوطنية المليئة برسائل التمسك بالأرض والسيادة مصورة إجرام كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وشغل الراحل في سبعينيات القرن الماضي الرأي العام الروسي والعالمي عندما افتتح ضمن صالة المعارض الفنية في دار القوميات بموسكو معرضاً كرس عدداً من لوحاته للجولان السوري المحتل ومدينة القنيطرة التي دمرها العدوان الإسرائيلي، فكانت في مقدمة معرضه لوحة (القنيطرة على أشلائهم) وهي ثلاثة أعمال رسمت بتقنية إبداعية عالية.

وأكد وزير الثقافة محمد الاحمد أن ما قدمه أتى من كونه معني بتنظيم الحركة التشكيلية وتطوير التربية والتعليم التشكيليين، وبناء أجيال جديدة قادرة على استيعاب ما أنجزته الحضارة الانسانية ومؤهلة لتأسيس تيارات وحساسيات جديدة في التشكيل السوري.

وتحدث سائد سلوم في كلمة باسم طلاب الراحل عن رغبة السرميني بعام مرضه الأخير العودة إلى مرسمه لرسم أكبر لوحة مائية في العالم، وكيف كان ينصرف إلى نفسه ويتعمقّها ليتعرف على مكنوناته ويتعرف إلى القيمة الجمالية في الحياة، ولفت إلى حالة الإنفعال الغنائي الداخلي وهو يلوّن ليشكّل انزياحاً في الشكل واللون يمنحه انتقالاً إلى مكان جديد يجسد انفعالاته الداخلية ويحرر الموضوع بشيئيته .

وأشاد رئيس اتحاد الفنانين التشكيلين د. إحسان العر بكلمته بمناقب وصفات الراحل وعن علاقته بالطلاب في الكلية ومع الاداريين والاساتذة وتحدث عن إطلاعه الواسع لمدارك الفن التشكيلي والارتباط الوجداني لهذا الفن وكيف حول النظريات الى حقائق فرضت نفسها في الحياة.

وألقت كلمة آل الفقيد ابنة الراحل المخرجة سهير السرميني والتي أكدت على تنفيذ وصيته بإهداء مقتنيات مكتبته الى طلاب كلية الفنون الجميلة في دمشق بغية الاستفادة من إرثه ومما كونه من معرفة وعلم، وأهم المعالم الفنية المهمة التي تركها ومنها المدخل الرئيسي للاتحاد العام للفلاحين، مشيرةً إلى تعلقه بوطنه حيث آلمته الحرب على سورية.

لقد توقف عن الخفقان قلب واحد من عشاق الفن والجمال ، ولكن الفن والجمال سيظلان حيين بوجود من يمنحهما قلبه كما منحهما الدكتور علي السرميني عمره وجهده وضوء عينيه.

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