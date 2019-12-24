آخر تحديث: 2019-12-24 15:49:59
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إسقاط طائرة مسيرة للإرهابيين في أجواء السقيلبية

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

أسقطت مضادات الجيش العربي السوري طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية في أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا أن مضادات الجيش أسقطت بالوسائط المناسبة صباح اليوم طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية مذخرة بست قنابل معدة للانفجار في أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.

وتصدت مضادات الجيش الليلة الماضية لطائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاقتراب من مطار حماة العسكري وذلك بعد ساعات من التصدي لطائرات مسيرة في سماء مدينة جبلة ومنعتها من تنفيذ اعتداءاتها.

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

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