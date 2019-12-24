إسقاط طائرة مسيرة للإرهابيين في أجواء السقيلبية

آخر تحديث: 2019-12-24 15:49:59
خبر عاجل
بيان فيادة الجيش: عملية مكافحة الإرهاب مستمرة إلى أن يستكمل الجيش العربي السوري تطهير جميع المناطق المحتلة من قبل الإرهابيين والعملاء مهما كانت مسمياتهم وأينما تواجدوا وأن يرفرف علم الجمهورية العربية السورية على كامل جغرافيتها إيذاناً بالنصر التام والناجز على الإرهاب ورعاته وداعميه
خبر عاجل
بيان قيادة الجيش: القوات المسلحة تصر على إتمام تطهير محافظة إدلب من رجس الإرهاب ورعاته وتجدد في الوقت نفسه حرصها على حياة جميع المواطنين المدنيين العزل وتدعوهم إلى الابتعاد عن مناطق انتشار المسلحين والمسارعة للخروج إلى مناطق تواجد وحدات الجيش العربي السوري القادمة لحمايتهم وتحريرهم من سيطرة الإرهاب المسلح بمختلف مسمياته وأشكاله
شريط الأخبار