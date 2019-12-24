آخر تحديث: 2019-12-24 15:49:59
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بيان فيادة الجيش: عملية مكافحة الإرهاب مستمرة إلى أن يستكمل الجيش العربي السوري تطهير جميع المناطق المحتلة من قبل الإرهابيين والعملاء مهما كانت مسمياتهم وأينما تواجدوا وأن يرفرف علم الجمهورية العربية السورية على كامل جغرافيتها إيذاناً بالنصر التام والناجز على الإرهاب ورعاته وداعميه
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بيان قيادة الجيش: القوات المسلحة تصر على إتمام تطهير محافظة إدلب من رجس الإرهاب ورعاته وتجدد في الوقت نفسه حرصها على حياة جميع المواطنين المدنيين العزل وتدعوهم إلى الابتعاد عن مناطق انتشار المسلحين والمسارعة للخروج إلى مناطق تواجد وحدات الجيش العربي السوري القادمة لحمايتهم وتحريرهم من سيطرة الإرهاب المسلح بمختلف مسمياته وأشكاله
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إغلاق الموانئ بسبب الأحوال الجوية

التصنيفات: آخر الأخبار,محليات

أغلقت مديرية الموانئ البحرية اليوم جميع الموانئ في اللاذقية وطرطوس أمام الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وذكر العميد عمار مخلوف مدير عام الموانئ في تصريح لمراسل “سانا” أنه تم إغلاق ميناءي طرطوس واللاذقية وميناء مصب النفط في بانياس إضافة إلى موانئ الصيد والنزهة بسبب سرعة الرياح التي تبلغ حاليا نحو 40 كم /سا ومن المتوقع أن تصل في الساعات القادمة إلى نحو 90 كم/سا، مضيفاً إنه تم الطلب من السفن والمراكب بأخذ الحيطة والحذر وإجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات تفادياً لأي حوادث.

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التصنيفات: آخر الأخبار,محليات

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