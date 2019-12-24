إغلاق الموانئ بسبب الأحوال الجوية

أغلقت مديرية الموانئ البحرية اليوم جميع الموانئ في اللاذقية وطرطوس أمام الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وذكر العميد عمار مخلوف مدير عام الموانئ في تصريح لمراسل “سانا” أنه تم إغلاق ميناءي طرطوس واللاذقية وميناء مصب النفط في بانياس إضافة إلى موانئ الصيد والنزهة بسبب سرعة الرياح التي تبلغ حاليا نحو 40 كم /سا ومن المتوقع أن تصل في الساعات القادمة إلى نحو 90 كم/سا، مضيفاً إنه تم الطلب من السفن والمراكب بأخذ الحيطة والحذر وإجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات تفادياً لأي حوادث.

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