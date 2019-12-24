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عودة وحدات معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى إلى العمل

التصنيفات: آخر الأخبار,اقتصاد,اقتصاد محلي

عادت جميع وحدات معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى إلى العمل ظهر اليوم بعد إنجاز إصلاح الأضرار التي خلفتها الاعتداءات الإرهابية على المعمل فجر السبت الماضي.

وأوضحت وزارة النفط في بيان تلقت “سانا” نسخة منه أنه “بجهود متواصلة من فنيي وزارة النفط (الشركة السورية للغاز) وخلال زمن قياسي بلغ 60 ساعة منذ تاريخ استهداف المعمل عادت جميع وحدات المعمل إلى العمل بدءاً من الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين بعد إنجاز كل عمليات الإصلاح وإزالة آثار العدوان”.

وتعرضت مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز لاعتداءات إرهابية متزامنة فجر السبت الماضي تسببت ببعض الأضرار في الوحدات الإنتاجية.

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التصنيفات: آخر الأخبار,اقتصاد,اقتصاد محلي

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