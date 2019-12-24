نيمار يعتمد على فريقه القانوني لضمان عودته إلى برشلونة

يبدو أنّ البرازيلي نيمار دا سيلفا، عاقد كل العزم للرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان من أجل العودة إلى فريقه السابق برشلونة.

ووفقاً لتقرير جديد لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن مصادر مقربة من نيمار تؤكد أن اللاعب مستعد للتوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن الدعاوى القضائية التي رفعها ضد الفريق الكتالوني، إذا تعهد هذا الأخير بضمه.

وسيبدأ الفريق القانوني لنيمار بإجراءات التصالح مع برشلونة بشأن عدم حصوله على مكافأة التجديد لعقده الأخير رفقة “البارسا”، عندما تتأكد عودة اللاعب إلى “كامب نو”.

ومنذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 222 مليون يورو، ظل اسم نيمار مرتبطاً بالعودة إلى برشلونة لأسباب مختلفة، قبل أن يخرج اللاعب الصيف الماضي، بتصريح أكد فيه بصريح العبارة، أنه يريد الرحيل عن “البي إس جي” من أجل العودة إلى “البلاوغرانا”.

وكان “البارسا” قريباً من ضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن مغالاة إدارة سان جيرمان أدت إلى استحالة إتمام تلك الصفقة.

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