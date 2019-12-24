كافاني ليس سعيداً في باريس وأيام تفصله عن أتلتيكو مدريد

بات المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، على بعد أيام من الانتقال من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، وفق ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأوردت الصحيفة المدريدية أن الانتقال قد يحصل خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيكون الاتفاق لمدة موسمين ونصف الموسم، لكنه لا يزال موضع نقاش، مضيفةً: الصعوبة الوحيدة أمام الانتقال الوشيك هي النادي الفرنسي، والمبلغ الذي قد يطلبه، ومشيرة إلى أن كافاني ليس سعيداً في باريس، لاسيما في ظل تراجع دوره بعد انضمام المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مطلع الموسم الحالي معاراً من إنتر ميلان الإيطالي.

بدورها، أفادت إذاعة “أر أم سي سبور” الفرنسية بأن كافاني توصل إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد، المتوج بلقب الدوري الإسباني عام 2014، وأن ناديه الحالي منفتح على فكرة السماح لكافاني بالرحيل هذا الشتاء.

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