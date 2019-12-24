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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 27 ربيع الآخر 1441 الموافق لـ 24 كانون الأول 2019
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أسلحة وذخيرة بكمية كبيرة من مخلفات الإرهابيين بريف حمص
يالتشين: الاتفاق مع سورية ضرورة ملحة لمعالجة مشاكل تركيا
موسوي: إيران وروسيا على توافق بما يخص الوضع في سورية
قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً
"تسيستي وباماتكي" التشيكي: دمشق قلب العالم
سلطات نظام أردوغان تصدر مذكرات اعتقال بحق 30 شخصاً
الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين في القدس المحتلة
مسودة «صفقة القرن»..
«صفقة القرن» موجودة على الأرض قبل الورق
يبيعون بأموالهم!
الرئيس بوتين: جسر «القرم» أثبت قدرتنا على تنفيـذ مشاريع ذات مستـوى عالمي
الحشد الشعبي العراقي: أمريكا تقدم المساعدات والسلاح لإرهابيي «داعش»
شمخاني: أمريكا تستخدم استراتيجيتي الحظر والإرهاب ضد الدول المستقلة
اشتباكات بين محتجين والشرطة الفرنسية
الغاز.. اللغة الأمريكية الجديدة لمواجهة روسيا