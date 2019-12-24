آخر تحديث: 2019-12-24 13:06:51
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أسلحة وذخيرة بكمية كبيرة من مخلفات الإرهابيين بريف حمص

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

أفاد مراسل “سانا” أن الجهات المختصة عثرت اليوم على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخلفات الإرهابيين مخبأة في بئر بمزارع السعن الأسود بمنطقة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

 

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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