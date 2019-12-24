80 مليون دينار عائدات صادرات الصناعات التقليدية في تونس

توقّعت وزارة السياحة والصناعات التقليدية في تونس أن ترتفع عائدات صادرات الصناعات التقليدية إلى 80 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 54،5 مليون دينار سنة 2016.

وأشارت الوزارة في وثيقة قدمت خلال ندوة صحفية خصصت لعرض نتائج عملها للفترة (2016-2019)، عقدت مؤخراً، إلى أنه تم الشروع منذ سنة 2017 في تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية وأنّ الاستثمارات في القطاع سترتفع الى 24،4 مليون دينار العام الجاري.

وبلغ حجم الاستثمار الجملي خلال سنة 2018 زهاء 22,134 مليون دينار مقابل 22,608 مليون دينار سنة 2017 و16 مليون دينار سنة 2016 وسط خطط بافتتاح القرى الحرفية للصناعات التقليدية بولايات القصرين وقفصة وتطاوين وبن عروس سنة 2020.

كما تم وضع علامة الجودة الخاصة بمنتوجات الصناعات التقليدية في مجال النسيج والزربية خلال سنة 2019 في انتظار تعميمها على بقية الحرف بداية من جانفي 2020.

وارتفع الإنتاج المطبوع من الزربية والنسيج من 41,5 ألف متر مربّع سنة 2016 إلى 52 ألف متر مربّع سنة 2018، علماً أن الوزارة عملت على إعادة النظر في منظومة القرى الحرفية لتمكينها من لعب دورها التنموي ومواكبة التطورات والتجديد في مجال الصناعات التقليدية، وفق الوثيقة.

طباعة