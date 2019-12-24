المفوضية الأوروبية تشير إلى تعاظم دور روسيا في توريد الغاز المسال

أكدت المفوضية الأوروبية زيادة حصة روسيا في توريدات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة نوفوستي، جاء في تقرير للمفوضية حول قطاع الغاز الأوروبي أن روسيا صارت لاعباً يعزز أهميته باستمرار في مجال توريدات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وليس فقط في التوريدات التقليدية عبر الأنابيب.

وأشار التقرير إلى أن نقل الغاز عبر أوكرانيا لا يزال المسار الرئيس لتوريد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغت نسبة التوريدات عبر أوكرانيا 43% من إجمالي التوريدات الروسية من الغاز إلى أوروبا، وبلغت حصة التوريدات عبر خط أنابيب “السيل الشمالي” 37%، وعبر أراضي بيلاروس 20%.

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