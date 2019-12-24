1490.30 دولاراً سعر المعدن الأصفر  

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، اليوم، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقاً لوكالة “رويترز”، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1490.30 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ السابع من تشرين الثاني عند 1490.75 دولار، وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1494.30 دولار.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 17.62 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ السابع من تشرين الثاني عند 17.64 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وربح البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1880 دولاراً للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 937.12 دولار.

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