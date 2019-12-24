«صفقة القرن» موجودة على الأرض قبل الورق

ترجمة وتحرير ـ إيمان الذنون:

يشير العديد من التطورات الأخيرة إلى التنفيذ المبكر لـ «صفقة القرن» برغم الرفض الفلسطيني لها، فما هي هذه «الصفقة»؟

هي «خطة للسلام» اقترحتها إدارة ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، لم يتم الإعلان عنها رسمياً ولكن تم تسريب مسودتها النهائية من قبل صحيفة «إسرائيل هايوم» الإسرائيلية. كيف يتم تنفيذ «صفقة القرن» في الواقع.. وما مدى تأثيرها قبل أن يتم اتخاذ أي إشارة أو خطوات نحو تأييدها أو رفضها؟

تشمل «الصفقة» ثلاثة أطراف: منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة حماس و«إسرائيل».

لا شك في أن تطبيق هذه «الصفقة» يتعارض مع حق كل طرف في اختيار الالتزامات القانونية التي يرغب الالتزام بها، ومع الظروف والتوقيت اللذين يراهما مناسبين، علاوة على ذلك، فإن «الصفقة» تتناقض مع مبدأ المعاهدات الدولية الذي ينص على أن الدولة أو المنظمة ملزمة فقط بموجب المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت أو صدقت عليها.. بمعنى آخر، تكون المعاهدة ملزمة فقط إذا قبل الطرف الآخر تلك الالتزامات، ومجرد افتراض أن «الصفقة» تم توقيعها أو قبولها من قبل «إسرائيل» والولايات المتحدة لا يغير حقيقة أن طرفين من بين ثلاثة أطراف لم يوافقا عليها.

هناك عدد من النقاط الرئيسة التي تتمثل في جوانب «الصفقة» التي تم تنفيذها على أرض الواقع قبل التوقيع الفعلي عليها وهو ما أوضحته التسريبات على مدى العامين الماضيين، ولعل أولها وضع القدس، إذ أعلنتها الولايات المتحدة «عاصمة لإسرائيل» ونقلت سفارتها إليها.. وثانياً، وضع اللاجئين، إذ قامت إدارة ترامب بالحد من التمويل والمساعدات «للأنروا».

وإذا ما استعرضنا بشيء من التفصيل بعض تلك النقاط نجد أنه فيما يتعلق بالقدس أن لها وضعاً دولياً خاصاً، فهي ومنذ نهاية الانتداب البريطاني، خضعت لنظام الوصاية الدولي بموجب القرار الأممي181، وحتى يومنا هذا ظلت القدس خاضعة لأنظمة مماثلة، ولكن تحت سلطات حاكمة مختلفة، وتم تقسيم المدينة إلى قسمين في الجزء الغربي «كجزء من إسرائيل»، والجزء الشرقي كأرض فلسطينية.

كان هذا هو الحال من الناحية النظرية حتى عام 1976 عندما ضمت «إسرائيل» الجزء الشرقي من القدس بما فيه المدينة القديمة، وعدّ ذلك انتهاكاً لقرار الأمم المتحدة والقانون الدولي. في 6 كانون الأول 2017 اعترف ترامب بالقدس «عاصمة لإسرائيل» ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها في أيار 2018 ما عدّ حينها بمثابة خطوة نحو تنفيذ «صفقة القرن».

أما القضية الثانية والتي لا يمكن إغفالها فهي وضع اللاجئين، إذ يُعرَّف اللاجئون الفلسطينيون بأنهم أشخاص كان مكان إقامتهم الطبيعي فلسطين «خلال الفترة الممتدة من أول حزيران 1946 إلى 15 أيار 1948»، لكنهم فقدوا منازلهم ووسائل رزقهم نتيجةً للاحتلال الإسرائيلي، لتصبح وكالة «الأونروا» مسؤولة عن مساعدتهم.

اتخذت الولايات المتحدة أكبر المساهمين في الأونروا، في أوائل عام 2018 قراراً بوقف مساهمتها في تمويل «الأونروا»، وذلك بعد أيام فقط من تخفيض المساعدات الفلسطينية التي بلغت 200 مليون دولار، متذرعة بأن عمل الوكالة كان «معيباً بشكل لا يمكن إصلاحه» لكن العديد من المحللين السياسيين ينظرون إلى هذا القرار على أنه وسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

الولايات المتحدة تريد حل قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر تجنيسهم بجنسية الدول التي لجؤوا إليها ودفع تعويضات مالية لهم لكي يستقروا فيها، والضغط على الحكومات المعنية للموافقة على التجنيس والاستقرار، ويدلل المراقبون على ذلك بزيارة القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية العاصمة اللبنانية بيروت ويعتقد أن الزيارة كانت للضغط على الحكومة اللبنانية لمنح جنسيتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وفي أيار الماضي اقترح جيسون غرينبلات، مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط أن تتولى الدول المضيفة للاجئين الفلسطينين، أو غيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية، الخدمات التي كانت «الأونروا» تقوم بها، لكن هذا الاقتراح قد تم رفضه. بغض النظر عن التوقعات الفلسطينية تجاه «صفقة القرن» أو أي «صفقة» أخرى تقترحها الولايات المتحدة، فإن التفاصيل المسرّبة، إن ثبتت صحتها، تتحدث عن نفسها.

إن عدم مشروعية عدّ مدينة القدس «عاصمة لإسرائيل»، وكذلك الضم الواضح للأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال «إضفاء الشرعية» على المستوطنات من خلال استبعادها من أراضي «فلسطين الجديدة» دفعت العديد من الدول إلى عدّ ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين الأساسية.. كما إن قبول الجانب الفلسطيني بـ«الصفقة» -إن تم برغم أنه مستبعد- يُعد استسلاماً.

من ناحية أخرى، يبدو أن «إسرائيل» غير قادرة – حالياً- على قبول «الصفقة»، بسبب إعادة الانتخابات والتعثر في تشكيل حكومة توقع على «الصفقة» كطرف إسرائيلي.

عن«Open Democracy»

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