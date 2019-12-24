يبيعون بأموالهم!

هيثم صالح:

بعد كثير من الأخذ والردّ وكمّ كبير من التوقعات والتكهنات، والتعليقات والتحليلات، سُرّبت بنود الشق السياسي مما يسمى «صفقة القرن».

لم تخرج بنود مسودة «الصفقة» عن توقعات الكثيرين من المحللين والمتابعين والمتمثلة بإجماعهم على أن هدف الإدارات الأمريكية وتحديداً إدارة دونالد ترامب هو «تصفية» القضية الفلسطينية لمصلحة الكيان الصهيوني وتشجيعه على التمادي أكثر فأكثر في اغتصاب حقوق الفلسطينيين وممتلكاتهم والإمعان في إبعادهم عن أرضهم وديارهم من خلال شطب حق العودة من مسودة صفقة «الإذعان» و«التآمر» من بعض العرب الذين يبيعون حقوق العرب في فلسطين ويدفعون ثمنها من أموال العرب في بلدانهم التي تسلطوا على عروشها وأحكموا الخناق على رقاب شعبها.

إن من يستعرض بنود مسودة «صفقة القرن» يكتشف أن إدارة ترامب نزعت عما أطلقت عليه اسم «فلسطين الجديدة» صفة الدولة ونزعت منها عاصمتها ونزعت منها جيشها ونزعت منها علمها ومنعت سكانها الذين هجرهم الاحتلال الصهيوني من العودة إليها أي إنها ألغت فلسطين التاريخية بكاملها، ولذلك ابتدعت تسمية «فلسطين الجديدة» وما تحاوله الآن هو انتزاع اعتراف دولي وعربي بكيان مسخ لا يمت لما أقرته الأمم المتحدة على الرغم من إجحاف قراراتها التقسيمية في أربعينيات القرن الماضي بأي صلة.

لم تخف إدارة ترامب نياتها الشيطانية عندما انتقت لخطتها الرامية إلى إلغاء القضية الفلسطينية من التداول العربي والعالمي اسم «الصفقة» ولكن السؤال منْ الطرف الآخر في «الصفقة» وبين من ومن هذه «الصفقة»؟!.

الحقيقة، لقد ظن الكثيرون من المحللين والمتابعين وحتى معظم الرأي العام العربي والعالمي أن «صفقة القرن» هي بين الفلسطينيين والصهاينة ولكن الواقع يشير بوضوح لا لبس فيه إلى أن «صفقة القرن» لم تقم اعتباراً للفلسطينيين ولا للعرب وإنما هي «صفقة» بين الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً إدارة ترامب والكيان الصهيوني للاستيلاء على الأرض والمال العربيين دفعةً واحدة، أما دور بعض عربان الخليج المتآمرين على قضايا العرب وحقوقهم فهو دور الممول رغماً عن أنوفهم فإذا لم يدفعوا سيرحلون بعد رفع الحماية عنهم كما رددها ترامب مئات المرات.

ما يثير الضحك في أحد بنود مسودة «الصفقة» هو أن يتولى الكيان المحتل «مسؤولية الدفاع عن فلسطين الجديدة حيال أي اعتداء خارجي» وما يثير الضحك أكثر أنه سيتلقى أجراً مقابل الحماية وفي الوقت نفسه يمنع أحد البنود أن يكون لـ «فلسطين الجديدة» المفترضة جيش يحميها.

في المحصلة، لم يترك الرئيس الأمريكي خياراً أمام الفلسطينيين للرفض باعتقاده، فقد هدد في بنود مسودته الفلسطينيين بالعقاب المادي والتصفية الجسدية إذا ما رفضوا بنود مسودته، ولكنه نسي أنه لن يكون أكثر همجيةً من حليفه الكيان الصهيوني على مدار قرابة المئة عام ولن يكون جديداً على الفلسطينيين استمرار الحصار والقتل والتصفية الجسدية، فقد عاشوا هذا الواقع منذ نشوء الكيان الصهيوني، ومع ذلك لم يستسلموا ولم يفرطوا ولم يتنازلوا وسيبقون هكذا ولن يقبلوا بأقل من فلسطين التاريخية مهما تعرضوا للتهديد والوعيد، وإن من يراهن على غير ذلك من عرب متآمرين سيرحلون مع «صفقته» طال الزمن أم قصر، وله في سنوات النضال الفلسطيني والعربي عبرة.

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