الرئيس بوتين: جسر «القرم» أثبت قدرتنا على تنفيـذ مشاريع ذات مستـوى عالمي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن بناء جسر القطارات فوق مضيق كيرتش الذي ربط القرم بشبكة المواصلات البرية الروسية، أظهر أن بإمكان روسيا بناء مشاريع ضخمة للبنية التحتية على مستوى عالمي.

وحسب «سبوتنيك» فقد قال بوتين: هذه منشآت البنية التحتية، مثل الجسر الكبير الذي بنيناه، سيؤثر في الاقتصاد كله. أود أن أقول لكم إننا لا نطلقه من جديد، بل نستأنف الحركة، موضحاً أن أول مرة انطلق فيها قطار على طريق سان بطرسبورغ – سيفاستوبول كان منذ 145 عاماً، وقد انقطعت الحركة عليه ثلاث مرات خلال ثورة «أكتوبر» 1917، خلال الحرب الوطنية العظمى، وفي عام 2014.

وأضاف بوتين: إنه حدث كبير.. المهم أنكم بعملكم، بمواهبكم، إصراركم وعزيمتكم أظهرتم أن روسيا بإمكانها بناء مثل هذه المشاريع، مشاريع بنية تحتية ذات مستوى عالمي، فإن هذا أطول جسر ليس فقط في روسيا، بل وفي أوروبا.

يذكر أن الجسر الذي تم افتتاحه ويمتد من إقليم كراسنودار إلى القرم، يعتبر أكبر الجسور الروسية طولاً، حيث يبلغ طوله 19 كيلومتراً.

إلى ذلك أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عزم موسكو على تنفيذ خط أنابيب ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا «السيل الشمالي-2»، وذلك بعدما قررت شركة سويسرية- هولندية تعليق مشاركتها في المشروع بسبب التهديدات الأمريكية. وقال نوفاك لراديو «آر بي كي» الروسي: رغم كل العوامل التي تواجه المشروع، إلا أننا نتوقع استكمال مد أنابيب «السيل الشمالي-2» قريباً.

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