الحشد الشعبي العراقي: أمريكا تقدم المساعدات والسلاح لإرهابيي «داعش»

أكد الحشد الشعبي العراقي، رصده لسلاح أمريكي لدى عناصر «داعش» الإرهابي في جزيرة الحضر، مبيناَ أن القواعد الأمريكية تزود العناصر الإرهابية بما تحتاجه من سلاح وخاصة في جبال مكحول في محافظة صلاح الدين.

ونقلت وكالة «المعلومة» العراقية عن مصدر في الحشد الشعبي قوله أمس: إن الأمريكيين استغلوا قواعدهم العسكرية في المنطقة الغربية ورسموا حدوداً حولها بحيث منعوا أي شخص من الاقتراب من الحدود التي وضعوها، حيث إن أغلب مطاردات الحشد الشعبي للمجاميع الإرهابية تنتهي عند حدود القواعد الأمريكية.

وأضاف المصدر: إن الحشد الشعبي سيدخل في مواجهة مسلحة مع القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة الغربية، في حال العبور إلى المناطق التي تخضع لسيطرتهم والحدود التي رسموها لقواعدهم العسكرية. وأوضح المصدر, أن القوات الأمريكية قدمت المساعدات لإرهابيي «داعش» في جبال مكحول ومازالت الإمدادات تصلهم من القوات الأمريكية, مؤكداً أن الحشد الشعبي رصد في أحد الاشتباكات بجزيرة الحضر سلاحاً أمريكياً يمتلكه «داعش» الإرهابي، ما يؤكد حصول الإرهابيين على إمدادات أمريكية بالسلاح والعتاد لمهاجمة الحشد الشعبي.

طباعة