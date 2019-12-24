شمخاني: أمريكا تستخدم استراتيجيتي الحظر والإرهاب ضد الدول المستقلة

صرّح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بأن أمريكا تستخدم استراتيجيتي الحظر والإرهاب ضد الدول المستقلة. جاء ذلك خلال استقبال شمخاني في طهران أمس، وزير الخارجية الهندي سابرامانيام جايشانكار، حيث جرى البحث حول العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

وقال شمخاني: إن طهران ونيودلهي يمكنهما عبر تعزيز العلاقات في مختلف المستويات وضمان توفير مصالح البلدين أداء دور مهم في السيطرة على الأزمات الإقليمية وإدارتها، معتبراً الإرهاب والتطرف من أهم التهديدات المشتركة لجميع دول المنطقة.

وأضاف شمخاني: إن تضافر الجهود المستمرة وإيجاد الآليات الإقليمية لمواجهة التهديدات المشتركة سيغلق الطريق أمام تدخلات الدول الأجنبية بذريعة «التصدي» لتهديد الإرهاب، معتبراً الحظر والإرهاب استراتيجيتين لأمريكا ضد الدول المستقلة. وأضاف: إنه وفي ظل التعاون الجماعي يمكن التصدي لهذين التهديدين المناهضين للإنسانية ورسم وتحقيق آفاق جديدة من التقدم بالاعتماد على الطاقات الذاتية، مشيراً إلى الانعقاد الناجح للحوار الإقليمي الثاني بطهران.

وقال شمخاني: إن دول المنطقة وجيران أفغانستان تمتلك رؤى موحدة حول ضرورة دعم الحكومة الأفغانية لمواجهة الإرهاب ومتابعة مفاوضات السلام مع المجموعات المختلفة, من جانبه أعرب وزير الخارجية الهندي خلال اللقاء عن سروره لزيارته إلى طهران. وقال جايشانكار: إن التعاون المشترك بين إيران والهند في تطوير ميناء جابهار وإيجاد البنية التحتية الجديدة في مجال الطاقة والتجارة وترانزيت السلع، من شأنه أن يترك تأثيراً إيجابياً لافتاً في مسار الازدهار الاقتصادي للمنطقة كإحدى الضرورات المهمة لإرساء الأمن والاستقرار فيها.

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