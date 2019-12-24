اشتباكات بين محتجين والشرطة الفرنسية

اشتبك محتجون مع الشرطة بمحطة جار دو ليون في باريس أمس في الوقت الذي دخل فيه إضراب على مستوى البلاد احتجاجاً على خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتغيير منظومة معاشات التقاعد يومه الـ19. وعرضت محطة التلفزيون الفرنسية «بي إف إم» لقطات لشرطة مكافحة الشغب وهي تشتبك مع نحو 30 محتجاً في جار دو ليون إحدى أكثر محطات العاصمة الفرنسية ازدحاماً والتي غالباً ما تستخدم للسفر إلى منتجعات التزلج على الجليد في جبال الألب.

وألقى المتظاهرون المفرقعات والألعاب النارية التي امتد دخانها إلى داخل المحطة.

وأثرت الإضرابات، التي عطلت الاستعدادات لعيد الميلاد، على محطات رئيسية أخرى في باريس مثل جار دو نور التي تسيّر قطارات يوروستار السريعة إلى لندن وبروكسل ومحطة جار دو ليست.

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