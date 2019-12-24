الغاز.. اللغة الأمريكية الجديدة لمواجهة روسيا

هبا علي أحمد:

تتداخل السياسة والاقتصاد على الساحة الدولية، بحيث لا يمكن فصل إحداها عن الأخرى، وبات من الضرورات لدى أطراف معينة كأمريكا أن يُنقل الصراع من السياسة إلى الاقتصاد لأسباب تتعلق بترميم الفشل السياسي عبر ضغوط من نوع اقتصادي لضمان استمرارية الهيمنة الأمريكية، ولاسيما أن صراع اليوم المحوري هو صراع على الطاقة وواشنطن تريد أن تكون الكعكة كلها من نصيبها.

..حلقة جديدة من حلقات المواجهة الأمريكية – الروسية فتحتها واشنطن على مشاريع الغاز الروسية، من خلال فرض عقوبات على مشروعي نقل الغاز الروسي «السيل الشمالي-2» لنقل الغاز الروسي لألمانيا و«السيل التركي» لنقل الغاز الروسي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، ليأتي الرد الروسي على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بقوله: الرد سيأتي لا محالة، لكن بطريقة لا تلحق الضرر بنا، ليتناغم معه الكرملين بأن العقوبات لن تبقى دون رد.

الخطوة الأمريكية بفرض عقوبات على «السيل الشمالي2» انتقدتها الحكومة الألمانية ورأت أنها تدخل في شؤونها الداخلية، واستنكرها الاتحاد الأوروبي لاستهدافها الشركات الأوروبية المساهمة في بناء الخط، وفي الواقع أن الانتقاد الألماني ينطلق من حرص برلين على تنويع مصادر الطاقة بعد مساعٍ لتخليها عن تشغيل الفحم والمحطات النووية لتوليد الكهرباء، والأكثر من ذلك أن الغاز الروسي مضمون وأرخص من الغاز المسال الأمريكي، مع رغبة ألمانية للانعتاق من السطوة الأمريكية.

انتقال أمريكا إلى المواجهة بالطاقة يرتبط بعدة أسباب، أولاً: محاولة منع موسكو من الدخول إلى سوق الطاقة الأوروبية بحيث تبقى واشنطن الوجهة الوحيدة لتأمين أوروبا احتياجاتها في مجال الطاقة وتستفرد ببيع غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا-ولاسيما بعد التزايد السريع في إنتاج النفط الصخري- وبما يخدم أهدافها سياسياً وتجارياً، ثانياً: كبح جماح التمرد الأوروبي الراهن عليها وضبط اندفاعاته تجاه الخصوم التقليديين لواشنطن مثل روسيا، والتأثير على إقامة علاقات بين أوروبا وروسيا بما يضمن بقاء أوروبا تحت العباءة الأمريكية، وثالثاً: التضييق على روسيا في المجال الاقتصادي بعد فشل المواجهة السياسية في الملفات الدولية.

في المقابل، تمتلك روسيا من أوراق القوة ما يجعلها قادرة على الرد، فمساحة الرد أمام روسيا واسعة.

بالمحصلة أمريكا غير معنية بأمن أوروبا لأن الأخيرة هي الخاسر الوحيد من سياسة واشنطن وحرصها على حماية أمن الطاقة مضلل, كما أشارت الخارجية الروسية، وبذلك نجد أن ما يهم أمريكا السيطرة والتفرد ومناكفة روسيا ومواجهتها، واليوم لغة الغاز هي لغة المواجهة الجديدة.

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