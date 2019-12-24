إحراق سيارة دبلوماسي تركي في اليونان

تشرين – رصد

أحرق مجهولون سيارة دبلوماسي تركي يعمل ضمن الفريق القنصلي التركي الموجود في اليونان. وقام مجهولون بإضرام النار في سيارة الدبلوماسي التركي صباح أمس، ما تسبب باحتراق قسمها الخلفي.

وقام رجال الإطفاء بإخماد الحريق، فيما باشرت السلطات تحقيقاتها حول ملابسات الحادث وأسبابه.

«سبوتنيك»

صحفية عبرية: «إسرائيل» تقود جهوداً دبلوماسية رقمية لاستهداف الشباب العرب

تشرين – رصد

كشفت الصحفية الإسرائيلية «روث إغلاش» عن محاولات السلطات الإسرائيلية لتطوير علاقات مع الدول العربية التي لا علاقة دبلوماسية رسمية معها، ولكن باستخدام ما سمته «الدبلوماسية الرقمية» وذلك بالتواصل يومياً مع أشخاص من الكثير من الدول العربية حيث تربطهم بمدرسي اللغة العبرية والخبراء الطبيين وتقدم لهم معلومات عن «إسرائيل».

«معا»

مسؤول أمريكي: الشعب سئم مكيدة البيت الأبيض

تشرين – رصد

أكد مارك شورت، مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس استياء الشعب الأمريكي من المكيدة التي يسعى فيها البيت الأبيض إلى إطالة إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.

وقال شورت، في حديث لتلفزيون «إن بي سي»: الشعب الأمريكي سئم هذه المكيدة»، مشيرا إلى أن البيت الأبيض يدعم موقف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي يريد أن تتم المحاكمة بسرعة دون دعوة شهود جدد، بينما يضغط الديمقراطيون من أجل دعوة مساعدين كبار لترامب للإدلاء بشهاداتهم.

«روسيا اليوم»

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