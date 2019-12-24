التحقيقات الأولية في ملف «التربية» تكشف وجود تلاعب بحوالي 91 مليار ليرة

دمشق - غيداء حسن:

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حسب بيان أصدرته أمس بعد انتهائها من تدقيق جزء من ملف وزارة التربية المتعلق بعقود ومشتريات الوزارة خلال الأعوام 2016 – 2017 – 2018 والبالغة 591 عقداً وجود تلاعب فيها وأظهر البيان أن الهيئة ومن خلال القيام بدورها في تنفيذ مهامها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام تلزم الجهة المتعهدة بإعادة أموال الوزارة التي بلغت بحدود 73 مليار ليرة وهي قيمة الفروقات السعرية لقاء العقود المذكورة مع إضافة الفائدة القانونية عليها والبالغة أكثر من 17 ملياراً ونصف المليار ليرة لتصبح قيمة المبالغ المطالب بها حوالي 90 ملياراً ونصف المليار ليرة والتي عرضت الجهة المنفذة تسديدها ووافقت وزارة التربية على تسديد مبلغ 20 مليار ليرة نقداً في موعد أقصاه 31/1/2020 وتسديد المتبقي من المبلغ المطالب به خلال موعد أقصاه سنة ميلادية تنتهي بتاريخ 31/1/2021 مع فائدة قانونية سنوية على المبلغ وتحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة عن عقود المشتريات المبرمة مع وزارة التربية للعام 2019 والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن 35 مليار ليرة لحساب المبلغ المطالب به.

وأظهر البيان أن الهيئة قامت بكافة الإجراءات القانونية التي تضمن سير التعهد بالتسديد وحسن التنفيذ, مع التأكيد على أنه لن تتم تبرئة ذمة الجهة المتعهدة أو رفع أي تدابير تحفظية مفروضة بحقها لحين تنفيذ بنود هذا التعهد بشكل كامل وتسديد المبلغ المطلوب وفقاً للجداول الزمنية المشار إليها، كما تؤكد الهيئة أن إلزام أصحاب القضية بتسديد ما عليهم لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تورطهم بهذا الملف من العاملين في الوزارة.

وأكد مصدر في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش صحة البيان وأن التحقيقات مازالت جارية في هذه الملفات، كما بين مصدر آخر من الهيئة أن التحقيقات التي تجريها البعثات للتحري عن موضوع الملفات قد تكشف بعض الأرقام والمبالغ الإضافية في الفترات القادمة .

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