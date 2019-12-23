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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 26 ربيع الآخر 1441 الموافق لـ 23 كانون الأول 2019
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وحدات الجيش تستعيد السيطرة على بلدة جرجناز الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد دحر الإرهابيين منها وتدمير مقراتهم ومراكز قيادتهم
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موسكو: الغرب استخدم آلية تقديم المساعدات الإنسانية وسيلة لانتهاك سيادة سورية
التصدي لطائرات مسيّرة وسقوط صاروخين للإرهابيين في ريف جبلة
الدعاية الإعلامية وتأثيرها المضاعف بعيداً عن دائرة الضوء.. الوكالات الإعلامية تخدم مصالح الغرب
المطران حنا: الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن حادثة تسميمي
روحاني: ضغوط واشنطن على إيران مصيرها الفشل
أحزاب وشخصيات عربية تدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
بيسكوف: العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا لن تبقى دون رد
الخارجية الفلسطينية: إدارة ترامب متورطةٌ في التغطية على جرائم الاحتلال
إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب قطاع غزة
استشهاد 5 مدنيين بانفجار عربة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي
إيران تبدأ تشغيل المدار الثاني لمفاعل الماء الثقيل الخاص بالأبحاث في مدينة أراك
القوات البريطانية ترتكب جرائم حرب تمر من دون عقاب ..!
المعلم: التآمر الأمريكي التركي الإسرائيلي مستمر على سورية .. لافروف: مواصلة الحرب على الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه
شخصيات فلسطينية تدين الإجراءات القسرية الأمريكية الجديدة بحق الشعب السوري
لافروف: القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي