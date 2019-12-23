آخر تحديث: 2019-12-23 20:26:53
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وحدات الجيش تستعيد السيطرة على بلدة جرجناز الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد دحر الإرهابيين منها وتدمير مقراتهم ومراكز قيادتهم
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وحدات الجيش تستعيد السيطرة على بلدة جرجناز الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد دحر الإرهابيين منها وتدمير مقراتهم ومراكز قيادتهم

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التصنيفات: آخر الأخبار

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