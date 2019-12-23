فضية لسورية في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر

أحرز لاعب منتخب سورية للبلياردو والسنوكر يزن حداد الميدالية الفضية في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة.

وحقق اللاعب الشاب حداد الميدالية الفضية في مسابقة السنوكر ست كرات بعد تحقيق فوزين في الأدوار التمهيدي وفوزه في الدور نصف النهائي على القطري أحمد سيف 5-0 و خسارته في المباراة النهائية أمام الإماراتي محمد شهاب بنتيجة 6-2.

وكان باسم عبود ووسام دكاك حققا برونزيتين في البطولة نفسها في مسابقة البلياردو 8 كرات.

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