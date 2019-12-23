الدعاية الإعلامية وتأثيرها المضاعف بعيداً عن دائرة الضوء.. الوكالات الإعلامية تخدم مصالح الغرب

ترجمة: إيمان الذنون ـ تشرين:

أشار موقع “إيضاح المعلومات” أن وكالات الأنباء الرئيسية وهي “الأسوشيتد و فرانس و رويترز” تعد مفتاح الأحداث العالمية، إذ تعتمد معظم التغطيات الإعلامية الإخبارية الدولية في وسائل الإعلام الغربية على ما توفره الوكالات الثلاثة من أخبار عالمية، ومقرهم على التوالي نيويورك وباريس ولندن، لافتاً إلى أن ما تقدمه من معلومات إلى الحكومات الغربية والعربية والأجهزة العسكرية و الاستخباراتية ما هي إلا رسائل تبثها في جميع أنحاء العالم لخدمة مصالحها وأهدافها وخاصة فيما يتعلق بالأحداث الدولية.

وبين الموقع أهمية تلك الوكالات فهي مؤسسات إعلامية كبيرة لأي نظام إعلامي، ومركز الأعصاب غير المرئي الذي يربط جميع أجزاء هذا النظام، نظراً لتأثيرها البالغ في الرأي العام العالمي، موضحاً الدور الذي تلعبه الوكالات ليس في الصحافة فقط، ولكن أيضاً في البث التلفزيوني الخاص والعام، وهذا ما أكده فولكر بريوتجام، الذي عمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية لأكثر من عشر سنوات، حيث يرى هيمنتها الواسعة في سوق الإعلام، لاسيما وأن معظم وسائل الإعلام الغربية والعربية تستند إلى حد كبير على تقارير هذه الوكالات، فإذا لم تتلق تقريراً عن حدث دولي من أحد الوكالات الرئيسية فلا يتم بثه أو نشره، مضيفاً: لا يقتصر الأمر على التقارير، بل على الصور وتسجيلات الفيديو، وكذلك ما تبثه العديد من بوابات الأخبار على الإنترنت، مما يؤكد أن كل ما يتم بثه في وسائل الإعلام بكل أشكالها هي في الواقع تقارير منسوخة من نيويورك ولندن وباريس.

وتوضح دراسة أجريت مؤخراً فيما يتعلق بتغطية الحرب على سورية بالنظر إلى تغطيات أكثر من تسع صحف أوروبية بارزة أن أكثر من 78% من التغطيات الإعلامية بشأن ذلك تستند إلى تقارير بثتها الوكالات الرئيسية المذكورة سابقاً دون الاعتماد على الصحافة الاستقصائية، وعلاوة على ذلك فإن 82% من المقالات والمقابلات كانت لصالح تدخل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في منطقة الشرق الأوسط… وحسب الموقع، من بين أكثر الجهات الفاعلة النشطة في “ضخ” الأخبار الجغرافية السياسية المشكوك فيها الوزارتان العسكرية والدفاعية، وعلى سبيل المثال، في عام 2009، أعلن توم كورلي، رئيس وكالة الأنباء الأمريكية أن البنتاغون يوظف أكثر من 27000 من المتخصصين في العلاقات العامة، والذين، بميزانية تبلغ حوالي 5 مليارات دولار في السنة، يعملون في وسائل الإعلام وينشرون الأخبار المضللة، إضافة إلى ذلك، هدد جنرالات أميركيون رفيعو المستوى بأنهم سيخربون الأسوشيتد برس في حال انتقدت الجيش الأمريكي، مشيراً إلى تحذيرات أولريش تيلنر، المراسل المخضرم في الشرق الأوسط، عام 2003 ، بعد فترة وجيزة من حرب العراق، من أعمال الخداع التي قام بها الجيش والدور الذي لعبته وسائل الإعلام.

يقول فريد بريدجلاند، مراسل رويترز في حرب كونترا: “لقد استندنا في تقاريرنا إلى المراسلات الرسمية، ولم أعلم إلا بعد سنوات أن خبيراً مضللاً في وكالة الاستخبارات الأمريكية قد جلس في السفارة الأمريكية وقام بتأليف هذه البيانات التي لا علاقة لها مطلقًا بالحقيقة، وأضاف: في تقرير رائع للقناة البريطانية الرابعة، تحدث مسؤولون سابقون بوكالة الاستخبارات المركزية ومراسل رويترز بوضوح عن النشر المنهجي للدعاية والتضليل في الإبلاغ عن النزاعات الجيوسياسية.

وأكد الموقع أن العديد من متخذي القرار في العالم يبنون قراراتهم ضمن تلك الوكالات الرئيسية الثالثة التي تضم آلاف الصحفيين موزعين على معظم دول العالم وتقدم أخبارها إلى معظم المؤسسات الإعلامية لتصل إلى أكثر من نصف سكان العالم يومياً.

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