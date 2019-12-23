موسكو: الغرب استخدم آلية تقديم المساعدات الإنسانية وسيلة لانتهاك سيادة سورية

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن الدول الغربية استخدمت آلية تقديم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود وسيلة لانتهاك سيادة سورية وحرمة أراضيها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان له : وفقاً للقانون الإنساني الدولي يجب تسليم المساعدات الإنسانية بالتشاور مع حكومة البلد المتلقي.. وكانت حكومة الجمهورية العربية السورية طلبت رسمياً من الأمم المتحدة إنهاء عمليات المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفي إطار الالتزام بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ ذلك في الاعتبار ويحترم هذا النداء للحكومة السورية” موضحاً أنه “بناء على ما تقدم أعد الجانب الروسي وطرح للتصويت مشروع قرار ينص على تمديد تسليم المساعدات الإنسانية عبر المعبرين الحدوديين في إدلب لمدة 6 أشهر فقط.

وأضافت الخارجية الروسية إن شركاءنا في الغرب عارضوا مشروعنا في مجلس الأمن الدولي مسترشدين فقط بالاعتبارات السياسية وليس باحتياجات السكان المدنيين في سورية ومن الواضح بالنسبة لهم أن الآلية العابرة للحدود كانت مهمة كأداة لتقويض السيادة والسلامة الإقليمية لسورية وليست كوسيلة لمساعدة المحتاجين، مشيرة إلى أنه للغرض نفسه تم فرض إجراءات قسرية ضد سورية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأمر يعرقل تخصيص التمويل اللازم لإعادة الأعمار في سورية بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت مياه الشرب والكهرباء وهو أمر ضروري لتسهيل عودة المهجرين بفعل الإرهاب.

وانتقدت الخارجية الروسية في بيانها اجراءات واشنطن لسرقة النفط السوري والسيطرة عليه وإبقاء وجودها غير الشرعي في الأراضي السورية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة التي تقود تحالف مزعوماً لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي تتاجر بالنفط السوري بشكل غير قانوني على مرأى من المجتمع الدولي بأسره ولهذا الغرض فإنها وحلفاءها يحتفظون بوجودهم العسكري غير القانوني في سورية .

وأكدت الخارجية الروسية أن مثل هذه الأعمال لا تشكل فقط انتهاكاً صارخاً لجميع قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإنما تعتبر دليلاً واضحاً على انتهاك سيادة البلدان الأخرى وسلامتها الإقليمية وتسييس القضايا الإنسانية البحتة والمتاجرة باحتياجات المواطنين المدنيين على خلفية النهب المخزي لمواردهم الطبيعية الوطنية.

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