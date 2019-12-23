خميس يوافق خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب عن السويداء على دراسة لتحويل المنطقة الصناعية في أم الزيتون إلى مدينة

تركز لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم مع أعضاء مجلس الشعب عن محافظة السويداء حول عدد من القضايا المتعلقة بتحسين الواقعين الخدمي والتنموي بالمحافظة.

وتناول اللقاء أهمية الدور التكاملي بين ممثلي الشعب والجهات الحكومية بمحافظة السويداء للوقوف على متطلبات أبنائها من النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية والتعليمية.

وأكد الأعضاء ضرورة إيصال مخصصات مازوت التدفئة لجميع أبناء المحافظة وتحسين واقع الكهرباء وتعويض الفلاحين عن الأضرار الزراعية نتيجة الأحوال الجوية والاستمرار بتسويق كامل محصول التفاح.

وبينوا أهمية تقديم الدعم للوحدات الإدارية ومجالس المدن واستكمال إنجاز مشاريع نول السجاد والقصر العدلي وإشادة عنفات ريحية لتوليد الطاقة الكهربائية وتأسيس كليات جامعية في فرع جامعة دمشق بالمحافظة.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على دراسة لتحويل المنطقة الصناعية في أم الزيتون إلى مدينة صناعية بالتوازي مع خطة الحكومة لتوسيع انتشار المشاريع التنموية والمناطق الصناعية والحرفية أفقياً بجميع المحافظات، موضحاً أن الدعم المالي للوحدات الإدارية على مستوى المحافظة موجه لإقامة مشاريع تنموية وإنتاجية تحقق قيمة مضافة لعمل الوحدة الإدارية لناحية تأمين فرص عمل وواردات يتم من خلالها تحسين الخدمات.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن خطة النقل السككي تتضمن ربط مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي بالمنطقة الصناعية في أم الزيتون لتسهيل نقل المنتجات مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة بالاعتماد على الذات والاستفادة من جميع المقومات الطبيعية والزراعية والحرفية والصناعية والإنتاجية لمواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وتأمين متطلبات أبناء الوطن.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.

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