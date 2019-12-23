التصدي لطائرات مسيّرة وسقوط صاروخين للإرهابيين في ريف جبلة

تصدّت المضادات الأرضية لطائرات مسيّرة في سماء مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وذكر مراسل سانا أن المضادات الأرضية تصدت لطائرات مسيرة في سماء مدينة جبلة بالتزامن مع صاروخين أطلقهما الإرهابيون من ريف إدلب سقطا أيضا بريف مدينة جبلة دون وقوع أي خسائر.

وكانت المضادات الجوية للجيش أسقطت مساء أمس طائرة مسيّرة في أجواء مدينة جبلة وأخرى محملة بالقنابل تتبع للتنظيمات الإرهابية في منطقة تل الدرة ومزارع الحمراء بريف سلمية الغربي كما تصدت لطائرات مسيّرة فوق مطار حماة العسكري.

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