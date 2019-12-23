وفاة خمسة أشخاص وإصابة أكثر من ثلاثين في حادثي سير بمنطقة النبك

توفي خمسة أشخاص بينهم طفل وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين في حادثي سير منفصلين اليوم على أوتستراد دمشق حمص في منطقة النبك بريف دمشق.

وأوضح الملازم أول محمد الخطيب من مركز شرطة الطرق العامة بالنبك في تصريح لمراسلة سانا أنّ حافلة بولمان متجهة من دمشق إلى حمص خرجت عن مسارها وانقلبت على جانب الطريق جراء خلل بالدوزان ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص بينهم طفل وإصابة ثلاثين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة أسعفوا إلى مشفيي النبك الوطني والباسل بمدينة دير عطية.

وأشار الخطيب إلى وقوع حادث ثانٍ بالقرب من بلدة قارة حيث اصطدمت سيارتان خاصتان ببعضهما بسبب عدم الانتباه والسرعة الزائدة على طريق المغادرة من دمشق باتجاه حمص ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة اثنين بجروح نقلوا إلى مشفى الباسل بدير عطية.

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